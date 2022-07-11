В Беларуси планируют ограничивать выезд граждан за границу
В Беларуси планируют ограничивать выезд гражданам за границу, если это якобы противоречит национальной безопасности страны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Ограничение может вводиться сроком до полугода.
В то же время выезд также запретят и тем, против кого ведется "процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".
Силовикам будут разрешать выезд только с разрешения руководства и сдачи биометрических паспортов.
Законопроект коснется военнослужащих, сотрудников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:
- Вооруженных сил;
- органов пограничной службы;
- внутренних войск Министерства внутренних дел;
- органов государственной безопасности;
- транспортных войск;
- Службы безопасности президента;
- Оперативно-аналитического центра;
- Следственного комитета;
- Государственного комитета судебных экспертиз;
- органов внутренних дел;
- органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;
- органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Пока законопроект только поступил в парламент и его должны рассмотреть во время осенней сессии.