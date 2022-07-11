В Беларуси планируют ограничивать выезд граждан за границу

В Беларуси планируют ограничивать выезд граждан за границу
Фото: DPSUkraine

В Беларуси планируют ограничивать выезд гражданам за границу, если это якобы противоречит национальной безопасности страны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Ограничение может вводиться сроком до полугода.

В то же время выезд также запретят и тем, против кого ведется "процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".

Силовикам будут разрешать выезд только с разрешения руководства и сдачи биометрических паспортов.

Законопроект коснется военнослужащих, сотрудников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси, а именно:

  • Вооруженных сил;
  • органов пограничной службы;
  • внутренних войск Министерства внутренних дел;
  • органов государственной безопасности;
  • транспортных войск;
  • Службы безопасности президента;
  • Оперативно-аналитического центра;
  • Следственного комитета;
  • Государственного комитета судебных экспертиз;
  • органов внутренних дел;
  • органов финансовых расследований Комитета государственного контроля;
  • органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Пока законопроект только поступил в парламент и его должны рассмотреть во время осенней сессии.

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