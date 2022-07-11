Поляки смогут получить особый статус в Украине. Зеленский внес в Раду законопроект
Глава Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Сегодня президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине. Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: "Мы приветствуем вас здесь на особых правах". Пусть это будет для нас каким-то знаком", - сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что полякам в Украине будет предоставлен "особый правовой статус", подобный тому, который получают украинцы, спасающиеся от российской войны, въезжая в Польшу.
“Мы должны рассмотреть польский закон о временно перемещенных людях, фактически делающих граждан Украины равными с гражданами Польши, за исключением права голоса. По инициативе президента аналогичный законопроект (по польским гражданам) теперь будет принят в Украине”, – сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.