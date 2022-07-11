Данилов назвал три главных эффекта от западного вооружения

Три главных эффекта от использования современного западного оружия украинскими защитниками - это деморализация и демилитаризация российского войска, а также деокупация наших территорий, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"Деморализация, демилитаризация и деокупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время" , - написал он.

Данилов также отметил, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью.

"Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали" , - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Вашингтон готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут еще четыре установки HIMARS, а также ракеты и боеприпасы для артиллерии.

Кроме этого, Канада собирается передать Украине 39 бронированных боевых машин.