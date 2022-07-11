Путин решил раздать паспорта РФ всем гражданам Украины

Президент России Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем, кто постоянно проживает на территории Украины, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Согласно указу, все граждане Украины или лица без гражданства, которые постоянно проживают на ее территории, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Отметим, до нынешнего указа упрощенный порядок получения российского гражданства распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.