Андрющенко: в оккупированном Донецке началась очередная мобилизация

Россияне в оккупированном Донецке начали еще одну волну мобилизации. Мужчин забирают как «добровольцев», сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что новая мобилизация началась из-за того, что России на фронте нужно новое «мясо».

"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки „новой крови“ на фронте" , — заявил Андрющенко.

По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.

Андрющенко добавил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса оккупанты могут массово призывать жителей временно оккупированных территорий, которые были захвачены недавно.