Андрющенко: в оккупированном Донецке началась очередная мобилизация
Россияне в оккупированном Донецке начали еще одну волну мобилизации. Мужчин забирают как «добровольцев», сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он отметил, что новая мобилизация началась из-за того, что России на фронте нужно новое «мясо».
"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки „новой крови“ на фронте", — заявил Андрющенко.
По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.
Андрющенко добавил, что из-за нехватки мобилизационного ресурса оккупанты могут массово призывать жителей временно оккупированных территорий, которые были захвачены недавно.