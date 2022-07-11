Bloomberg: седьмой пакет санкций против РФ будет готов в ближайшие недели

Европейский Союз планирует представить новый, седьмой пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину "в ближайшие недели", сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам собеседников издания, в седьмой пакет санкций могут войти ограничения на импорт золота, меры по устранению предыдущих санкций и расширение санкционных списков.

Механизмы ограничения цен на нефть обсуждаются, но в ближайшее время ЕС вряд ли введет такие санкции.

Некоторые страны-члены ЕС настаивали на включении российского газа в санкции, но среди подавляющего большинства стран такого желания нет.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

По данным СМИ, ЕС уже начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.