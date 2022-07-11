ГСЧС: число погибших под завалами в Часовом Яру возросло до 31 человека

Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилым домам в Часовом Яру в Донецкой области возросло до 31, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:20 обнаружено тело 1 погибшего человека. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 31 погибшего, спасены из-под завалов 9 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские захватчики вечером 9 июля атаковали ракетами из "Ураганов" 5-этажный жилой дом в городе Часов Яр Донецкой области. В доме полностью уничтожено два подъезда.