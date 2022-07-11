ОВА: из Донецкой области эвакуировалось около 80% населения

На Донетчине осталось около 340 тыс. (или 20,4%) местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места, сообщает Укринформ.

Об этом в телемарафоне сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"На 24 февраля постоянно проживало 1 млн 670 тыс. населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось около 340 тыс. населения", - отметил глава ОВА.

Но, по его словам, это достаточно большое количество, их необходимо размещать по всей территории Украины в относительно безопасных областях.

Кириленко напомнил, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районв, и большинство из них именно из Бахмутского района.

"В дальнейшем мы работаем, чтобы эвакуация была более эффективной", - сказал руководитель военной администрации.

Он добавил, что сейчас уже налажен маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, все работает, но надо, чтобы совсем не было проблем с конечными местами временного пребывания эвакуированных дончан.

Как сообщалось, агрессор постоянно обстреливает Донетчину, убивая и травмируя граждан, уничтожая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области.