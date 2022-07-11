В ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров

Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск, сообщает Украинская правда.

Об этом передает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, на войне в Украине ликвидированы:

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич

Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов

Начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.

По сообщению страткома ВСУ, каждый из них "сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался".

По данным Генштаба ВСУ на 11 июля, с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине было уничтожено около 37 400 российских военных.