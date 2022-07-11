Федоров: в приложение "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов

До конца июля в приложение "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов. В частности, украинцы снова смогут поделиться техпаспортом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в приложении планируют уже скоро возобновить возможность "шеринг техпаспорта", благодаря которому каждый украинец сможет поделиться документом с человеком, который пользуется его автомобилем. Эту услугу запустили еще в феврале, но из-за войны прекратили ее работу.

Федоров добавил, что цифровые документы в "Дії" будут вскоре переведены на английский язык.

При этом уже до конца текущей недели электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство будут доступны в бета-тесте. Также планируются тестирования военных облигаций и услуг "єНотариата".

Напомним, ранее стало известно, что Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".