ВМС ВСУ: восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией
Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. К обеспечению перевозок привлечены Военно-морские силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море".
"Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины".
Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.