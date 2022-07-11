ВМС ВСУ: восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. К обеспечению перевозок привлечены Военно-морские силы ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море".

"Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины".

Использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.