Румынская прокуратура начала расследование российских преступлений против человечности

Румынская прокуратура заявила, что начинает расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных Россией во время войны в Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генпрокуратуру Румынии.

Как отмечает издание, уголовное законодательство Румынии применяется к преступлениям, совершенным против румынского гражданина иностранным гражданином за пределами территории страны, о чем заявила Генеральная прокуратура страны. Расследование, которое будет проводить военная прокуратура, также учитывает наличие у украинцев румынского гражданства.

"Последствия нападения особенно тяжелые, они повлекли за собой большое количество смертей среди гражданского населения, в том числе детей, а также ранения" , — говорится в заявлении прокуратуры.

Также в прокуратуре напомнили, что война заставила уехать за границу миллионы украинцев.