Румынская прокуратура начала расследование российских преступлений против человечности

Румынская прокуратура начала расследование российских преступлений против человечности

Румынская прокуратура заявила, что начинает расследование вероятных преступлений против человечности, совершенных Россией во время войны в Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Генпрокуратуру Румынии.

Как отмечает издание, уголовное законодательство Румынии применяется к преступлениям, совершенным против румынского гражданина иностранным гражданином за пределами территории страны, о чем заявила Генеральная прокуратура страны. Расследование, которое будет проводить военная прокуратура, также учитывает наличие у украинцев румынского гражданства.

"Последствия нападения особенно тяжелые, они повлекли за собой большое количество смертей среди гражданского населения, в том числе детей, а также ранения", — говорится в заявлении прокуратуры.

Также в прокуратуре напомнили, что война заставила уехать за границу миллионы украинцев.

"Из-за психологической травмы, вызванной военным нападением Российской Федерации, территорию Украины покинули миллионы мирных жителей, имеющих статус беженцев, в том числе на территории Румынии", — сообщили в учреждении.

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