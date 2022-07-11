Зеленский прокомментировал передачу Канадой турбины для "Северного потока"

Канада еще может пересмотреть свое решение о передаче турбины для газопровода "Северный поток", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он напомнил, что сегодня МИД вызвал канадского дипломата из-за исключения в санкционной политике против России, согласно которой "Газпрому" вернут отремонтированную турбину.

"Это касается не только какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила фактически передать России. Это касается общих правил. Если государство-террорист может выдавить такое исключение в санкциях, то каких исключений она захочет завтра?" , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень опасный вопрос.

"Причем опасный не только для Украины, а для всего демократического мира. Решение о санкционном исключении будут воспринимать в Москве как проявление слабости… Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое тянет за собой много других проблем" , - сказал Зеленский.

Он добавил, что такая уступка подстегнет Россию вообще прекратить поставки газа в Европу.

Напомним, ранее стало известно, что Канада вернет газовую турбину для "Северного потока", которая была у нее на ремонте. В Европейском союзе считают, что эта передача не подпадает под санкции против России.

МИД Украины призывал Оттаву отменить решение, объясняя свою позицию тем, что Газпром может продолжать поставки и без турбины.