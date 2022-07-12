В Николаеве звучат мощные взрывы, объявлена воздушная тревога, - Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что рано утром российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Сообщается о мощных взрывах во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинской ПВО.

Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.