В Пентагоне назвали дату встречи союзников в формате "Рамштайн-4"

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG) состоится 20 июля и в этот раз пройдет в онлайн-режиме, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Дату новой встречи союзников озвучил министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также глава Пентагона предоставил украинскому коллеге обновленную информацию о помощи США в области безопасности Украины, в частности, подробности о новом пакете на 400 млн долларов, о котором было объявлено 8 июля.

Министры также обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по обороне Украины, и обменялись мнениями по поводу будущего помощи США и союзников Украины в формате UDCG.