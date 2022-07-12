ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву

Утром оккупанты обстреляли ракетами Николаев. Враг атаковал два медучреждения и жилые дома. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома" , - говорится в сообщении.

В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв.

На местах работают спасатели и городские аварийные бригады.

Подробная информация уточняется.