Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 470 российских солдат

По данным﻿ Генерального штаба ВСУ, за 139 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 37 470 военных, 1 649 танков и 3 729 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 649 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 829 (+1) ед,

артиллерийских систем – 838 (+0) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 109 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед,

крылатых ракет – 155 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 (+3) ед,

специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.