Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 470 российских солдат

Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 470 российских солдат
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным﻿ Генерального штаба ВСУ, за 139 дней Россия в захватнической войне в Украине потеряла 37 470 военных, 1 649 танков и 3 729 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 470 (+70) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 649 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 829 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средств ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 (+3) ед,
  • специальной техники – 66 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.  

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