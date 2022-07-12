Регионы: Россияне обстреляли Харьков и Торецк, захватили институт "Аскания Нова"

Согласно данным областных военных администраций, в ночь на 12 июля российские войска выпустили две ракеты по Харькову, три ракеты по Торецку, обстреляли Славянск, оккупированный Северодонецк планируют обследовать и провести "перепись", в Херсонской области захватили институт "Аскания Нова", сообщает Украинская правда.

В Харь﻿ковской и Донецкой областях много погибших и пострадавших в результате атак армии РФ. В Херсонской области продолжают гореть леса и поля.

Харьков: ночью россияне выпустили две ракеты, упали на открытую территорию между домами и админзданием. Проводится осмотр территории.

"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 03:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет" , - уточнил председатель ОВА Олег Синегубов.

По области оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы. В Золочевской общине снаряд попал в частный дом, погибли 2 человека. В г. Дергачах в результате обстрела пострадали 3 человека, они госпитализированы.

В результате обстрелов оккупантов за сутки в Харьковской области погибли 7 человек, пострадали - 34.

Луганщина: за ночь по позициям украинских бойцов на административной границе области нанесены 4 ракетных удара, 3 минометных и 8 артобстрелов.

В соцсетях сообщается о начале оккупационных властей "переписи населения" г. Северодонецка. По предварительным данным, в городе осталось около 10 тысяч человек. Оккупационными властями Северодонецка и "правительством ЛНР" создана рабочая группа, которая должна в сжатые сроки обследовать дома и сооружения Северодонецка.

Донетчина: ночью не прекращалась спасательная операция в городе Часов Яр. Удалось обнаружить и поднять из-под завалов несколько тел, в том числе 9-летнего мальчика. В настоящее время цифры по трагедии (разрушение ракетами 5-этажки 9 июля): 9 человек спасли, 34 тела подняли на поверхность (в т.ч. одного ребенка). Спасательная операция продолжается.

Во вторник утром – 3 ракетных удара по Торецку, одна из ракет попала в детский сад, две другие – выясняется.

Ночью россияне обстреляли Славянск – попали в частный жилой дом. Пока известно об одном раненом человеке.

За день по области: 9 погибших и 2 раненых.

Николаевщина: утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Баштанский район: вечером и утром, ориентировочно в 04:30 вторника – обстрел в Широковской общине. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения возле Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: 11 июля в результате обстрелов пгт Первомайское получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.

Херсонщина: в результате обстрелов в области ежедневно горят леса и поля. Только с начала июля спасатели зафиксировали 75 пожаров почти на 300 тысяч га. Критическая ситуация в этом плане в Бериславском районе и населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Продолжается в области и новые назначения местных коллаборантов, а также захваты учреждений и учебных заведений. В частности, был захвачен институт животноводства степных районов "Аскания Нова".

В общем, ситуация в области критическая.