Правительство Литвы одобрило пакет помощи для восстановления Украины

Правительство Литвы в понедельник одобрило пакет помощи на сумму 10 миллионов евро для помощи Украине в неотложных восстановительных работах, сообщает Украинская правда.

"Эта государственная помощь – это средства на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решительность защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора" , – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Помогая Украине, мы стремимся максимально ускорить победу и восстановление страны" , – добавила она.

Помощь литовского правительства будет предоставлена ​​Национальному банку Украины.

Напомним, 8 июля беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.