Минздрав: с августа на антибиотики начнут выписывать электронные рецепты

С начала августа 2022 года граждане Украины смогут покупать в аптеках антибиотики только при наличии электронного рецепта.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это первый этап введения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств" , - говорится в сообщении.

Нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСОЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача.

Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.

"На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно лишь предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет" , – прокомментировали в Минздраве.

В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.