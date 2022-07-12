Минздрав: с августа на антибиотики начнут выписывать электронные рецепты
С начала августа 2022 года граждане Украины смогут покупать в аптеках антибиотики только при наличии электронного рецепта.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Это первый этап введения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЕСОЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.
Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием есть регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача.
Если у вас уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.
"На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно лишь предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет", – прокомментировали в Минздраве.
В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.
Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.