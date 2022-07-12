Суд запретил еще одну пророссийскую партию в Украине

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Рабочей партии Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины.

Все имущество, денежные средства и другие активы партии переданы в собственность государства.

Напомним, Восьмой апелляционный административный суд ранее запретил еще ряд пророссийских политических партий. В частности под запрет попала деятельность ОПЗЖ, Оппозиционного блока и Партии Шария.