Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине

Совет министров стран ЕС окончательно согласовал выделение Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. Средства будут направлены на обеспечение неотложных бюджетных потребностей, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: Совет министров стран ЕС только что одобрил кредит на 1 миллиард евро" , - написал Домбровскис.

Он подчеркнул, что это лишь часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи.

"Украина - это экономика в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь" , - добавил Домбровскис.

Напомним, как ранее писало издание Corriere della Sera, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине на 9 млрд евро. ФРГ одобрила лишь первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

После чего глава Минфина Сергей Марченко подтвердил, среди стран ЕС нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.