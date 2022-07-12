Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"
Андрей Портнов, который был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, больше месяца назад уехал из Украины через Закарпатье.
Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" со ссылкой на три независимых друг от друга источника
По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области.
Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.
Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных".
Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.
Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Портнова внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.