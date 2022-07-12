Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"

Андрей Портнов, который был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, больше месяца назад уехал из Украины через Закарпатье.

Об этом сообщили﻿ журналисты программы "Схемы" со ссылкой на три независимых друг от друга источника

По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в соседнюю Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области.

Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Андрей Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос "Схем" сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных".

Также журналисты "Схем" обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Андрея Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией. Редакция обнародует ответ, как только она поступит.

Андрей Портнов находится под санкциями США с декабря 2021 года. Портнова внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США он обвиняется в торговле влиянием на украинские суды.