ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля, сообщает Экономическая правда.

По словам Рейндерса, более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-членах.

"Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех государствах-членах" , - сказал Рейндерс.

Он отказался раскрыть названия пяти стран ЕС, которые заморозили больше всего активов.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер оценил замороженную в этой стране сумму в 4,48 миллиарда евро. Бельгия заморозила в апреле прошлого года российские активы на 2,7 млрд евро, сообщил министр финансов Винсент Ван Петегем.