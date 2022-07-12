Мэр: под Мелитополем горит база оккупантов
В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.
Именно туда россияне перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - написал мэр.
Он отметил, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов.