Мэр: под Мелитополем горит база оккупантов

В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты. Об этом сообщил﻿﻿ мэр Мелитополя Иван Федоров.

"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

Именно туда россияне перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе" , - написал мэр.

Он отметил, что жители близ Мирного услышали около 25 взрывов.