Lego прекращает деятельность в России

Датский производитель конструкторов LEGO полностью уходит с российского рынка. В частности, компания останавливает коммерческую деятельность в стране и прекращает отношения с главным партнером в России – Inventive Retail Group. Об этом, со ссылкой на Inc, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил гендиректор российского подразделения LEGO Евгений Чихачев.

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group" , — заявил он.

По его словам, московское подразделение компании сократило 70 своих сотрудников и предоставило им выходные пособия.

До полномасштабного вторжения в Украину в России работал 81 сертифицированный магазин LEGO под управлением IRG.