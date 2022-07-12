ПриватБанк заявил о запуске новой технологии

ПриватБанк запустил новую технологию, позволяющую общаться с банком через мобильное приложение. Для этого требуется только интернет.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Представляем инновационную технологию, которая позволяет общаться с банком еще проще. Все, что вам нужно - интернет и мобильное приложение Приват24. Звонки бесплатны и безопасны. Услуга будет особенно полезна для клиентов, находящихся за рубежом или по другим причинам не имеющим доступа к мобильной связи украинских операторов" , - говорится в сообщении.

Как позвонить в банк из приложения

Нажмите "Профиль клиента" (значок или фото в верхнем левом углу экрана) → "Служба поддержки" → "Звонок через Приват24" для iOS или "Звонок в поддержку" для Android.

Сервис работает в тестовом режиме.

Для использования этой услуги необходимо обновить приложение Приват24 до последней версии.