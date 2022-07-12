Лукашенко захотел показать, откуда готовят нападение еще и на Россию

Самопровозглашенный президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что страны Запада, которыми "дирижируют" США, якобы готовят нападение и на Россию, и на РБ, сообщает Деловая столица.

Об этом Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава белорусской армии со ссылкой на лояльный к диктатору Telegram-канал "Пул Первого".

"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада, при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов, последовательно, методично и, даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов, разрушается система глобальной безопасности. В итоге эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине. Уверен, что в ходе учебы в военных вузах вы внимательно изучали развитие военно-политической обстановки и отлично понимаете происходящее на наших западных границах. Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты" , — сказал он.

По словам Лукашенко, белорусские военные "это видят".

"Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара — история повторяется — через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные крестоносцы из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на Восток. Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. Западными странами на земле и воздухе активно ведется разведка, осваивается логистика, проводится учения, перебрасывается техника и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты" , — продолжил свою антизападную риторику самопровозглашенный президент Беларуси.

Отметим, ранее широкое распространение получила речь диктатора, которая начиналась со слов "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", сказанная в ходе встречи с главой Кремля Владимиром Путиным ради оправдания российской агрессии против Украины. Фраза Лукашенко, произнесенная с его "фирменными" интонациями в голосе, стала "крылатой" и "породила" громадное количество мемов.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Вооруженные силы Украины в попытке нанести удар по военным объектам Беларуси.

На следующий день диктатор заявил, что союз Беларуси и России уже давно создал единую армию, а он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.