Минобороны Британии показало тренировку украинских военных

Минобороны Британии показало тренировку украинских военных
Фото: Facebook

Украинские защитники проходили военное обучение в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть учений на видео, сообщает РБК-Украина.

Об этом Минобороны Британии сообщило в Twitter.

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", - отмечается в сообщении.

Так, военные учились управлять бронетехникой:

  • Spartan,
  • Mastiff,
  • Husky,
  • Wolfhound.

Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, военной базе британской армии в Дорсете.

Напомним, недавно Британия начала военные учения бойцов ВСУ. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч солдат.

На прошлой недели в Британию прибыл первый отряд украинских военных.

Правительство страны оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для этой программы обучения.

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