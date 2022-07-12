Минобороны Британии показало тренировку украинских военных

Украинские защитники проходили военное обучение в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть учений на видео, сообщает РБК-Украина.

Об этом Минобороны Британии сообщило в Twitter.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles. The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022

"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля" , - отмечается в сообщении.

Так, военные учились управлять бронетехникой:

Spartan,

Mastiff,

Husky,

Wolfhound.

Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, военной базе британской армии в Дорсете.

Напомним, недавно Британия начала военные учения бойцов ВСУ. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч солдат.

На прошлой недели в Британию прибыл первый отряд украинских военных.

Правительство страны оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для этой программы обучения.