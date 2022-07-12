В Украине повысят пенсии до конца 2022 года

В Пенсионном фонде Украины сообщили﻿, что до конца 2022 года в Украине запланировано еще несколько этапов повышения пенсии.

С 1 октября размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж (мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет). Это связано с тем, что минимальная заработная плата вырастет с 6500 до 6700 грн.

С 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 грн (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривен). Если человек достигнет 70 лет после 1 октября, выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

Кроме того, у лиц старше 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (с минимальным стажем для мужчин 35 лет, женщин – 30 лет), минимальный размер пенсионной выплаты будет установлен на уровне 3000 гривен. Если у указанных лиц страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, менее 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально страховому стажу исходя из размера 3000 гривен.

С 1 декабря, как и с первого июля, минимальная и максимальная пенсии возрастут в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2093 гривен.

С 1 декабря лицам до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию в соответствии с ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и не работающих, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровни 2500 грн.

Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2500 грн.