В Раде предлагают признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сайт Верховной Рады и пост Алексея Гончаренко.

Гончаренко и Магомедов зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия 11 июля (№7551).

Текста документа на сайте парламента пока нет, его передали на рассмотрение руководству ВР.

Гончаренко объяснил в Facebook, почему "Украина должна признать независимость Ичкерии".

"Чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора.

Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов в Украине), были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов.

Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией".

Гончаренко призвал коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Владимиру Зеленскому признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

Также он призвал обратиться к государствам Европейского Союза, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу.

"Ичкерия должна быть свободной и независимой от России" , – убежден Гончаренко.

Президент России Владимир Путин показательно признал независимость так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и использовал это как повод, чтобы начать полномасштабную войну против Украины. Также Россия раздает паспорта жителям оккупированных территорий Украины.