МИД: граждане РФ уже начали просить визы для въезда в Украину

Министерство иностранных дел Украины получило первые обращения от граждан Российской Федерации за визами для поездки в страну, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Поступило десять обращений. Шесть на краткосрочные визы и четыре на долгосрочные с целью воссоединения с семьей" , - отметил он.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Также сообщалось, что россияне на территории своей страны могут обратиться за визами в 8 городах в центры VFS Global. При этом окончательное решение о въезде гражданина РФ принимают украинские пограничники.