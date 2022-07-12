США и Украина подписали контракт на строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС

Американская Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на разработку обновленного технико-экономического обоснования строительства двух блоков AP1000 на Хмельницкой АЭС в Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении американской компании.

"В соответствии с соглашением, Westinghouse предоставит техническую информацию по установке AP1000 в поддержку обновленного ТЭО "Энергоатома" для строительства двух реакторов AP1000 на Хмельницкой АЭС" , – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что эти усилия продвигают ранее подписанное соглашение между компаниями о строительстве установок AP1000 на блоках №5 и №6 Хмельницкой АЭС, начало процесса лицензирования и дальнейшее развитие инициатив Украины в области экологически чистой энергии.

"Это важные шаги для энергетической независимости Украины. Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для завода AP1000 в Украине и постоянно вдохновляемся стойкой решительностью и устойчивостью наших стратегических партнеров" , – отметил президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дарем.

Напоминаем:

В сентябре 2021 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков АЭС в Украине.

В начале июня 2022 года компании подписали соглашения об увеличении количества ядерных энергоблоков, которые будут строиться по технологии AP 1000 в Украине, с пяти до девяти единиц, и о создании в стране инженерно-технического центра Westinghouse.