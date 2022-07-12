Зеленский встретился с министром обороны Польши

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве, 12 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение президента в Telegram.

"Министерство обороны Польши поддерживает прочность украинской армии. Это подтверждение того, что в это непростое время наши страны вместе" , - написал он.

Зеленский поблагодарил Блащака за визит и помощь Украине. Президент уверен, что после окончания войны, которую Россия развязала в Украине, отношения между нашим государством и Польшей будут лишь укрепляться.

Напомним, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе для поляков в Украине. В частности, он предусматривает предоставление гражданам Польши возможность легального пребывания в Украине в течение 18 месяцев.