США заявили об убийстве лидера "Исламского государства" в Сирии
В результате авиаудара Соединенных Штатов возле города Джандарис на северо-западе Сирии был ликвидирован глава террористической организации "Исламское государство" в Сирии Махера аль-Агаля, сообщает Европейская правда.
Об этом говорит сообщение Центрального командования воздушных сил США.
Отмечается, что аль-Агаль был одним из пяти ключевых главарей "Исламского государства". США назвали его причастным к "агрессивному развитию сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".
Еще один боевик ИГИЛ высокого ранга получил ранение в результате операции американских воздушных сил.
"ИГИЛ и дальше является угрозой США и партнерам в регионе. Центральное командование имеет достаточное количество постоянно присутствующих войск и продолжит противодействовать угрозам региональной безопасности", - прокомментировал представитель Центрального командования ВС США Джо Буччино.
После разгрома основных сил в Сирии в 2017 году ИГИЛ пытается восстановить свое влияние, пользуясь "партизанскими" методами. С конца прошлого года ИГИЛ нарастила активность, пытаясь усилить свое влияние.
В начале февраля стало известно о ликвидации топ-руководителя террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши.