США заявили об убийстве лидера "Исламского государства" в Сирии

В результате авиаудара Соединенных Штатов возле города Джандарис на северо-западе Сирии был ликвидирован глава террористической организации "Исламское государство" в Сирии Махера аль-Агаля, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение Центрального командования воздушных сил США.

Отмечается, что аль-Агаль был одним из пяти ключевых главарей "Исламского государства". США назвали его причастным к "агрессивному развитию сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии".

Еще один боевик ИГИЛ высокого ранга получил ранение в результате операции американских воздушных сил.

"ИГИЛ и дальше является угрозой США и партнерам в регионе. Центральное командование имеет достаточное количество постоянно присутствующих войск и продолжит противодействовать угрозам региональной безопасности" , - прокомментировал представитель Центрального командования ВС США Джо Буччино.

После разгрома основных сил в Сирии в 2017 году ИГИЛ пытается восстановить свое влияние, пользуясь "партизанскими" методами. С конца прошлого года ИГИЛ нарастила активность, пытаясь усилить свое влияние.

В начале февраля стало известно о ликвидации топ-руководителя террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши.