ГСЧС: количество жертв в Часовом Яру выросло до 43 человек

Спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило ГСЧС Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 обнаружен и изъят из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Времен Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются.

Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.

По состоянию на 15:00 вторника спасатели сообщили, что извлекли тела 38 человек.

Напомним: