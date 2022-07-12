Еврокомиссар: ЕС примет законодательство для конфискации российских активов

Европейский Союз в октябре должен принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов, сообщает Европейская правда.

Об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге.

"Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Раде, поэтому, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Поэтому мы двигаемся очень быстро" , – сказал Рейндерс.

Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

Накануне стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и их передачу жертвам войны России в Украине.

Напомним, в Канаде вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающий возможность конфискации активов, попавших под санкции из-за войны России, и их использование в поддержку Украины.