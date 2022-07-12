Гетманцев рассказал, сколько пошлин государство простило "евробляхерам"

Благодаря льготному растаможиванию автомобилей, действовавшему с начала большой войны с Россией, украинцы были освобождены от уплаты в госбюджет 26,1 миллиарда гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"За время действия закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства на период действия военного положения" во время таможенного оформления товаров, определенных в этом законе, были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 42,6 млрд грн", – сообщил Гетманцев.

По данным нардепа, из этой суммы 26,1 млрд грн приходится на транспортные средства граждан, а 16,5 млрд грн – на ввозимые предприятиями товары.