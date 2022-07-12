Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой минобороны Германии
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений, сообщает Европейская правда.
Об этом министр рассказал в своем Twitter.
"Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за непреклонную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости", - написал министр.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.