Генштаб: украинские бойцы отразили штурмы врага на нескольких направлениях

Украинские военные успешно отбили несколько штурмов армии РФ возле Дементиевки Харьковской области и остановили попытку врага продвинуться на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 12 июля.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев.

Оккупанты пытались вытеснить ВСУ из района Дементиевки. Но украинские воины успешно отразили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти.

На Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Адамовка, Барвинково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем недалеко от Долины.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял наши позиции неподалеку от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.

При попытке продвинуться в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел, отмечается в отчете ГШ.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник, с целью сковывания действий наших войск, продолжает обстрелы наших позиций по имеющемуся наземному вооружению вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с республикой Беларусь районах.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской федерации. Артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия.