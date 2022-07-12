Лукашенко уволил генерала, который отвечал за мобилизацию
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает сайт администрации Лукашенко.
Сообщается, что он подписал указ об увольнении Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Его зачислили в распоряжение министра обороны.
Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что белорусская армия не стремится воевать в Украине.
Однако, говоря о вовлечении белорусов в войну, напомнил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка вооруженных сил. По его словам, он лично давно определил роль Беларуси в так называемой "спецоперации".