Минфин: Украина получит от Италии беспроцентный кредит на 200 млн евро

Италия предоставит Украине беспроцентный кредит на 200 млн евро через административный счет Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро.

"Денежные средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования. Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет). Проценты за использование кредита не начисляются" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно согласовал выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Украина должна получить эти деньги до конца июля.