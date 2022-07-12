РосСМИ получили закрытую социологию Кремля: 30% россиян за прекращение войны

Закрытая социология, проведенная по заказу Кремля, показывает, что 30% россиян выступают за немедленное прекращение войны в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет "Meduza", ссылающаяся на полученные данные закрытого опроса ВЦИОМ, организованного Кремлем в конце июня

"Респондентам задавали вопрос: "Одни говорят, что боевые действия на Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?" Количество респондентов "Медузе" неизвестно.

Из документов следует, что 30% ответивших на этот вопрос ВЦИОМ считают, что "боевые действия на Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать".

Заметим, что в российском опросе война до сих пор не названа войной. Результаты опроса также свидетельствуют, что младшее поколение гораздо сильнее выступает против продолжения боев, чем старшее.

"По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%. Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%.

В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.".