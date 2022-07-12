Андрющенко: оккупанты завышают число жителей Мариуполя, чтобы разворовывать гуманитарку
Оккупанты завышают количество жителей Мариуполя, которые остались во временно захваченном городе, чтобы разворовывать гуманитарную помощь, убежден советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Новое время.
В Telegram он сообщил, что 11 июля депутат нелегитимной Госдумы России и куратор оккупации Мариуполя Дмитрий Саблин заявил, что по данным оккупантов, в Мариуполе осталось 212 тысяч человек. А около месяца назад в оккупационной «администрации» говорили о 196 тысячах жителей города, ссылаясь на какую-то перепись, добавил советник мэра.
"Обе цифры значительно разнятся с нашими. Мы уверены в количестве от 100 до 150 тысяч, с наиболее точной в 130 тыс. человек с учетом миграционных процессов", — написал он.
Андрющенко отметил, что цифры горсовета частично подтверждаются самыми оккупационными данными, в частности, количеством людей, которое зарегистрировалось на получение пенсий на уровне 70 тысяч человек.
«Учитывая, что даже в мирные времена пожилое население преобладало над трудоспособным, а сейчас именно пожилые люди основа тех, кто решил не эвакуироваться — количество жителей Мариуполя не может быть больше 130−150 тыс. человек».
По его мнению, оккупанты озвучивают завышенные цифры, чтобы разворовывать гуманитарную помощь. Он уточнил, что «гуманитарный штаб» в Мариуполе возглавляет младший сын главы оккупационной «администрации» Владимир Иващенко.
"Подопечный и старый друг куратора Саблина. Поэтому они разработали и внедрили хорошую старую схему „мертвых душ“. Сведения с несуществующими людьми и поддельными подписями — все новое, хорошо забытое старое", — добавил Андрющенко.
Советник мэра сообщил, что излишки гуманитарной помощи реализуются семьей Иващенко по городу и прибрежным поселкам.