Данилов: реестр олигархов готов, субъекты готовят соответствующие документы

Реестр олигархов готов, сейчас субъекты подачи готовят соответствующие документы для направления в СНБО, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода" 12 июля.

"Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, имеющие право подавать, обрабатывают документы".

В реестре олигархов будут появляться фамилии после того, как будет решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.

Для того, чтобы лицо было признано СНБО олигархом, оно должно соответствовать хотя бы 3 из 4 критериев: деньги, политическое влияние, медиа и вопрос монополии.