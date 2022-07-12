Глава МИД Греции посетил Одессу и пообщался с греками из Мариуполя

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во вторник совершил визит в Одессу, в ходе которого, в частности, встретился с представителями греческой общины, которые были вынуждены эвакуироваться из оккупированного российскими силами Мариуполя, сообщает Европейская правда.

В ходе визита Дендиас в частности посетил Одесскую национальную научную библиотеку, где подписал меморандум о взаимопонимании между Генеральным консульством Греции и Государственным архивом Одесской области по цифровизации архивов, составляющих интерес для Греции.

Ι had the opportunity to visit the Odessa National Scientific Library & the Maraslis Greek archive. Signing of a #MoU on digitization of archives of Greek Interest between ???????? General Consulate & State Archives of Odessa Region funded by @GreeceMFA. #Odessa pic.twitter.com/zwFM5j0ZR8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2022

Глава греческого МИД также провел переговоры с Одесским городским головой Геннадием Трухановым, которого заверил в поддержке включения исторического центра Одессы в перечень мирового наследия ЮНЕСКО.

Также Дендиас встретился с представителями греческой общины, которые из-за боевых действий были вынуждены выехать из Мариуполя в Одессу. Он заверил их, что Греция продолжит "беспокоиться об их благополучии и предоставит им помощь сейчас и в будущем".

l had the opportunity to meet with Diaspora Greeks forced to flee their homes in #Mariupol, hear their stories, and assure them that ???????? will continue to work for their well-being and provide them with assistance both now and in the future. #Odessa pic.twitter.com/9xUkqYnbcr — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2022

О визите министра иностранных дел Греции в Одессу заранее не сообщалось. Это уже вторая его поездка в этот украинский город; во время первой в апреле он привез груз гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Афины обратятся в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе.