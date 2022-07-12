Глава МИД Греции посетил Одессу и пообщался с греками из Мариуполя
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во вторник совершил визит в Одессу, в ходе которого, в частности, встретился с представителями греческой общины, которые были вынуждены эвакуироваться из оккупированного российскими силами Мариуполя, сообщает Европейская правда.
В ходе визита Дендиас в частности посетил Одесскую национальную научную библиотеку, где подписал меморандум о взаимопонимании между Генеральным консульством Греции и Государственным архивом Одесской области по цифровизации архивов, составляющих интерес для Греции.
Глава греческого МИД также провел переговоры с Одесским городским головой Геннадием Трухановым, которого заверил в поддержке включения исторического центра Одессы в перечень мирового наследия ЮНЕСКО.
Также Дендиас встретился с представителями греческой общины, которые из-за боевых действий были вынуждены выехать из Мариуполя в Одессу. Он заверил их, что Греция продолжит "беспокоиться об их благополучии и предоставит им помощь сейчас и в будущем".
О визите министра иностранных дел Греции в Одессу заранее не сообщалось. Это уже вторая его поездка в этот украинский город; во время первой в апреле он привез груз гуманитарной помощи.
Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Афины обратятся в Международный суд в Гааге с просьбой расследовать военные преступления в окруженном Мариуполе.