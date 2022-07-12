Братчук: ВСУ ликвидировали пять складов БК и одну воинскую часть оккупантов
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что за сутки, 12 июля, украинские военные ликвидировали пять складов БК и одну воинскую часть оккупантов, сообщает Новое время.
Он уточнил в Telegram, что украинские силы ликвидировали:
- в городе Новая Каховка склад БК;
- в Ленинском районе Донецка склад БК;
- в Мелитопольском районе воинскую часть;
- в Петровском районе Донецка склад БК на территории завода ДЗТО;
- в Кировском районе Донецка склад БК;
- в селе Чаривне Херсонской области склад с БК.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.