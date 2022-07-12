Зеленский: у оккупантов не будет безопасного тыла нигде в Украине

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 12 июля, подчеркнул, что у российских оккупантов не будет безопасного тыла нигде на украинской территории, сообщает Новое время.

Глава государства сказал, что российские обстрелы не прекращаются, на Донбассе продолжаются вражеские попытки штурмов, ситуация там не становится легче, а потери — меньшими. Он отметил, что даже в таких условиях Украина делает шаги вперед, в частности, в сотрудничестве с партнерами, а также на передовой.