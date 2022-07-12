Минобороны: Польша может заняться подготовкой украинских военных

Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава оборонного ведомства также отметил, что стоимость оказанной Польшей помощи уже превышает 700 миллионов долларов. Украина получила оружие польского производства – переносные зенитные комплексы Piorun и гаубицы Krab, а также примерно 250 танков.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов Krab общим количеством около 60 единиц. Артиллерия должна поступить в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Польша запросила у НАТО разместить на своей территории бригадную боевую группу. По мнению польского правительства, альянс нуждается в укреплении восточного фланга.