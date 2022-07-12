Президент Шри-Ланки после протестов покинул страну

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на транспортном самолете Ан-32 вооруженных сил страны. Глава государства с семьей отправился на Мальдивы.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новый президент будет избран парламентом 20 июля. Предполагается, что до этого исполняющим обязанности главы государства могут назначить премьера Ранила Викрамасингхе.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.